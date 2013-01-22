Умеренная девальвация гривни не окажет существенного влияния на банковскую систему - НАБУ

Умеренная девальвация национальной валюты до 8,3-8,4 грн/долл., которая, по словам премьер-министра Украины Николая Азарова заложена в Госбюджет на 2013 год, не будет иметь существенного влияния на финансовый результат банковской системы Украины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), переданном агентству УНИАН.

В НАБУ считают, что с 2008 года банковская система приобрела определенный «иммунитет» к умеренным курсовым колебаниям.

«За этот период значительно сократился объем валютной составляющей в кредитном портфеле (на 20,8 п.п. - до 39,5% по состоянию на 1 октября 2012 г.) и в обязательствах (на 8,9 п.п. - до 50,1%). Поэтому, несмотря на сохранение валютных рисков на уровне отдельных банков, банковская система в целом способна лучше противостоять курсовым колебаниям, чем 3 года назад», - отмечается в сообщении.

Кроме того указывается, что наличие ограничений на кредитование граждан в иностранной валюте, а также повышенные нормы обязательных резервов по валютным средствам способствуют дальнейшему снижению уровня валютизации банковской системы. При этом банки остаются активными участниками валютного рынка, используя различные инструменты хеджирования валютных рисков.

«В декабре 2012 года объем операций на межбанковском валютном рынке составил 46,32 млн долл. (по итогам 2012 года — 523,71 млрд долл.)", - сообщили в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Всемирного банка о перспективах развития мировой экономики, курс гривни в 2013 году достигнет пика снижения и составит 8,7 грн за доллар против курса 8 грн за доллар в 2012 году.

Вместе с тем, в 2014 г., по данным Всемирного банка, начнется постепенное укрепление национальной валюты – до 8,6 грн за доллар. Прогнозный курс доллара в 2015 году составит 8,4 грн за доллар.

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