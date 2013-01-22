Нацкомфинуслуг хочет узаконить штрафы за препятствование надзору за субъектами рынка

Национальная комиссия в сфере регулирования рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) намерена законодательно узаконить штрафные санкции за препятствование в проведении надзора за субъектами рынка, сообщила комиссия на своем официальном сайте.

Согласно сообщению, комиссия разработала проект закона об изменении законодательства в сфере регулирования рынков финансовых услуг.

Законопроект предусматривает применение штрафов к финансовому учреждению в размере от 100 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан за создание препятствий должностным лицам комиссии в выполнении служебных обязанностей и за непредоставление потребителю финансовых услуг необходимой информации о финансовых услугах.

За непредоставление информации потребителю финансовых услуг комиссия предлагает применять штрафные санкции к должностным лицам финансового учреждения в размере от 20 до 100 не облагаемых налогом минимумов.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Нацкомфинуслуг аннулировала страховые лицензии 24 страховым компаниям, исключила их из Государственного реестра финансовых учреждений и аннулировала свидетельство о регистрации финучреждения за систематическое нарушение законодательства о финансовых услугах.