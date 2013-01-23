В Украине весь конфискат будут реализовывать на электронных торгах в режиме он-лайн

С 2014 года конфисковано имущество в Украине планируется реализовывать исключительно на электронных торгах в режиме он-лайн.

Об этом сообщил министр юстиции Александр Лавринович в интервью газете «Комсомольская правда в Украине», проинформировали УНИАН в пресс-службе Минюста.

Министр отметил, что на сегодняшний день конфискованное имущество реализуют организации, которые выиграли тендер в исполнительной службе. Предварительно они обязаны сделать сообщение о проведении аукционов. О торгах можно также узнать в исполнительной службе того населенного пункта, который интересует потенциального покупателя. Малоценные вещи сдаются в комиссионную торговлю.

Однако уже со следующего года, подчеркнул А.Лавринович, практически весь конфискат планируется реализовывать исключительно на электронных торгах.