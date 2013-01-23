Валютный рынок в среду будет волатильным - Forex Club

Валютный рынок ожидает волатильность, учитывая непредсказуемость настроений и комментариев официальных лиц, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, пара EUR/USD нашла уровень поддержки в районе 1,3260/70, и даже новая волна бегства из рискованных активов и резкое ослабление EUR/JPY не помогли его пробить. При наличии подходящего катализатора пара может вновь попытаться прорвать отметку 1,34.

У GBP/USD сегодня будут более конкретные катализаторы. Стоит обратить внимание на публикацию протокола прошлого заседания MPC: подтверждение, что в условиях достаточно высоких уровней инфляции власти не решатся на дополнительное стимулирование, может временно поддержать пару. Интерес представляет и рынок труда. Число безработных демонстрировало постепенное снижение в течение последних месяцев, и если тенденция продолжится, цель у пары - 1,59.

Очередная неудачная попытка USD/JPY зафиксироваться выше отметки 90,00 может означать неминуемый откат в район 88,00. Теперь вся надежда на США – только американские релизы могут поддержать восстановление пары.