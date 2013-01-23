Лавров заявляет, что Киев в одностороннем порядке требует уплаты пошлин с грузов для ЧФ РФ

Москва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что Украина в одностороннем порядке требует уплаты пошлин с грузов для ЧФ РФ.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве по итогам деятельности российской дипломатии в 2012 году, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Беда в том, что эти платежи начисляются в одностороннем порядке нашими украинскими друзьями в нарушения базовых соглашений по ЧФ. Мы добиваемся того, чтобы эту проблему урегулировать, она никуда не ушла», - сказал С.Лавров.

По его словам, переговоры идут в рамках подкомиссии по ЧФ, которая активно работает и смогла решить несколько шагов, но этот пока не решен.

Глава МИД России сообщил, что средства, которые будут экономиться после отзыва одностороннего требования Украины делать такие платежи, Россия готова вкладывать в развитие инфраструктуру Севастополя.

27 ноября 2012 года пресс-служба Государственной таможенной службы Украины со ссылкой на первого заместителя ведомства Александра Дороховского заявила, что Черноморский флот Российской Федерации не имеет оснований пользоваться налоговыми льготами при ввозе на таможенную территорию Украины товаров для войсковых формирований, в том числе дизельного топлива.

27 декабря Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Севастопольская таможня удерживает под своим контролем более 14 тысяч тонн дизельного топлива, необходимого для выполнения флотом поставленных перед ним задач.