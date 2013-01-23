Торги на межбанке открылись ростом котировок

В среду, 23 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись незначительным повышением котировок – 8,1430/8,1480 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2694/98, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8235/10,8320. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3289/91 (вторник – 1,3345/47).

Во вторник, 22 января, Нацбанк на рынок не выходил.