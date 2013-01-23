НБУ сменил ликвидатора банка «Базис»

Национальный банк Украины с 21 января назначил ликвидатором банка «Базис» Анну Гонтар вместо Веры Ладоненко, сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, данные изменения приняты постановлением Нацбанка Украины №19 от 21 января т.г.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года в ПАО «АКБ «Базис» была введена временная администрация НБУ. Нацбанк постановлением №357 от 23 августа 2012 г. принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора банка «Базис».

Следственное управление ГУ МВДУ в Харьковской области возбудило в отношении служебных лиц ПАО «АКБ «Базис» уголовное дело по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенных в особо крупных размерах или организованной группой. В милиции сообщили, что должностные лица банка «Базис» за несколько лет незаконно вывели из финансового учреждения активы на сумму более 600 млн грн.

26 января 2012 г. прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело относительно Арсения Авакова по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 г. А.Авакова объявили в международный розыск.

25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне. Апелляционный суд Рима 12 апреля освободил А.Авакова из-под стражи.

Осенью 2012 г. А.Аваков был избран народным депутатом Украины от ВО «Батькивщина». 11 декабря экс-губернатор вернулся из Италии в Украину и 12 декабря принял присягу народного депутата.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Харьковской области от 11 декабря, Червонозаводской районный суд Харькова отменил постановление о задержании и взятии под стражу обвиняемого в превышении власти и служебных полномочий экс-губернатора Харьковщины А.Авакова в связи с избранием его народным депутатом Украины.

Справка УНИАН. Банк «Базис» основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области А.Авакова. По классификации НБУ «Базис» относится к группе небольших финансовых учреждений с активами менее 3 млрд грн. Банк входит в состав финансово-промышленной группы «Инвестор». Его крупнейшими бенефициарами на 1 апреля 2012 года были Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.