НАБУ: сокращение золотовалютных резервов не является критическим для экономики Украины

В Независимой ассоциации украинских банков (НАБУ) убеждены, что сокращение золотовалютных резервов Национального банка не является критическим для экономики Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

Согласно предоставленной информации, в последнем месяце 2012 года золотовалютные резервы уменьшились на 3,3%, или на 0,83 млрд долл. Уменьшение официальных резервных активов произошло за счет сокращения объема валюты и депозитов в иностранных банках (на 910 млн долл., или 12%) при несущественном росте объема ценных бумаг (на 147,1 млн долл., или 1%).

Согласно данным Нацбанка, на начало 2013 года объем официальных резервных активов составил 24 546,19 млн долл. Основную их долю составляют ценные бумаги (66%), а также валюта и депозиты (26%). Доля золота составляет около 8% резервов. За 2012 год его объем увеличился на 27% - с 0,9 до 1,14 млн тройских унций. Резервная позиция в МВФ и специальные права заимствования (СПЗ) составляют незначительную долю, и в абсолютных значениях на 1 января 2013 г. равны 0,03 млн долл. и 9,18 млн долл., соответственно.

При этом объем предусмотренных в 2013 году выплат в иностранной валюте составляет 8,9 млрд долл., в том числе 2,33 млрд долл. - в первом квартале. Из них плановые платежи по займам МВФ в текущем году составляют 3,765 млн СПЗ (эквивалент 5,79 млрд долл. по официальному курсу НБУ по состоянию на 1 января 2013 г.).

«Сформированные золотовалютные резервы позволяют определенное время финансировать бюджетный дефицит, применять валютные интервенции, а также рассчитываться по плановым внешним платежам в 2013 году, - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

«Вместе с тем, соотношение резервов к объему импорта является достаточно низким (может обеспечить финансирование импорта около 3 месяцев), что побуждает к применению административных инструментов управления платежным балансом (обязательная продажа валюты, ограничение сумм валютных переводов и т.п.)», - отмечают в НАБУ.

Справка УНИАН. Резервная позиция в МВФ - сумма валютных средств, которую Украина может получить от Международного валютного фонда автоматически, по первому требованию. Использование резервной позиции не рассматривается как получение кредита, поэтому не предусматривает процентных и комиссионных платежей и не налагает обязательства вернуть Фонду полученные средства.

СПЗ - специальные права заимствования (англ. Special Drawing Rights, SDR, SDRs) - искусственное резервное и платежное средство, эмитируется Международным валютным фондом. Не является ни валютой, ни долговым обязательством, обращается только внутри МВФ. Наличие у страны СПЗ дает ей право на приобретение свободно конвертируемой валюты (право на получение кредита). Курсы валют к СПЗ определяются ежедневно.