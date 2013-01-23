Европа вводит налог на финансовые транзакции

На заседании в Брюсселе 22 января министры финансов Евросоюза разрешили 11 государствам облагать налогом финансовые транзакции, сообщает Reuters. В числе этих стран Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Португалия, Бельгия, Эстония, Греция, Словакия и Словения. Великобритания, у которой есть свои обязательства в области торговли акциями, воздержалась от голосования наряду с Люксембургом, Чехией и Мальтой.

Этот налог имеет символическое значение, показывая, что политики, стремясь преодолеть финансовый кризис, решительно взялись за банки, которые, как считается, стали его причиной.

Страны, получившие разрешение, могут применять этот налог с января следующего года, если правительства быстро согласуют его форму.

Критики говорят, что такой налог не может правильно работать, если его не ввести в мировом масштабе, или хотя бы во всей Европе. Тем не менее, некоторые страны уже полагаются на дополнительный налог от нового дохода, который, по словам одного чиновника ЕС, может достигать 35 миллиардов евро в год.