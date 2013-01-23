Колобову поручили осуществлять госзаимствования в этом году

Кабинет министров Украины поручил министру финансов Юрию Колобову осуществлять государственные внешние заимствования в 2013 году в рамках, установленных Государственным бюджетом. Об этом сказано в распоряжении КМУ №21, опубликованном на официальном сайте Кабмина.

В распоряжении также сказано, что министр финансов наделен правом составлять договоры на осуществление внешних госзаимствований

Как сообщал УНИАН, объем государственных заимствований в госбюджете 2013 года заложен в сумме 129,403 млрд грн, в том числе объем внешних заимствований - 36,540 млрд грн. При этом премьер-министр Николай Азаров 18 января на встрече с представителями иностранных СМИ не исключил выхода Украины на внешние рынки заимствований уже в январе-феврале 2013 года. По мнению главы правительства, это благоприятное время для выхода на внешние рынки, поскольку Украина как заемщик имеет сильные позиции: экономика демонстрирует позитивную динамику, дефицит бюджета выдерживается, соотношение долга к ВВП абсолютно безопасное и Украина своевременно платит по своим обязательствам.

Напомним, что в декабре 2012 года опрошенные агентством эксперты утверждали, что внешние заимствования, а также возможная программа кредитования экономики по линии МВФ являются основными и, вероятно, единственными источниками погашения дефицита бюджета в Украине в условиях мирового финансового кризиса и слабого развития внутреннего рынка.