Киевсовет вернется к рассмотрению бюджета в феврале – Герега

Заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Галина Герега считает, что в феврале Киевский городской совет вернется к рассмотрению бюджета столицы на 2013 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.Герега сказала сегодня в комментарии журналистам.

“А сейчас мы ведем дискуссию по изменению показателей бюджета Киева, проводятся переговоры с Кабинетом министров. И я думаю, что мы вернемся в феврале к рассмотрению бюджета”, - прокомментировала Г.Герега ситуацию с утверждением главной сметы столицы на текущий год.

Секретарь Киевсовета заметила, что в соответствии с финансовыми показателями, предложенными городу правительством на 2013 год, не профинансированными могут остаться даже защищенные статьи расходов бюджета. Особенно она обратила внимание на то, что в бюджете города на 2013 год не предусмотрено 20-процентной муниципальной надбавки для учителей, медиков и работников бюджетной сферы, и средства на погашение задолженности по разнице в тарифах на теплоэнергию для населения, которая возникла в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии тарифам. Так, по словам Г.Гереги, только Киеву на погашение разницы в тарифах на текущий год необходимо 2,4 миллиарда гривен, тогда как в Госбюджете на все регионы страны предусмотрено всего 5 миллиардов гривен.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2012 года Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2013 год, которым одобрила изъятия из бюджета Киева в государственному в размере 50% поступлений, полученных от налога на доходы физических лиц. Из-за этих изъятий в бюджете Киева создан скрытый дефицит на сумму более 4 млрд грн.

Председатель КГГА Александр Попов заявил, что этот госбюджет не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечения нормального функционирования столицы, а способ, которым формировался настоящий документ, исключил участие местной власти в разработке и даже обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.

20 декабря 2012 года Киевсовет принял проект бюджета города к рассмотрению. Председатель КГГА призвал депутатов перед голосованием принять настоящий документ только к сведению и не утверждать его, пока не будут внесены соответствующие изменения в госбюджет.

21 января глава Киевской городской государственной администрации А.Попов выразил надежду, что проект бюджета Киева на 2013 год можно будет внести в Киевсовет для утверждения в середине февраля.