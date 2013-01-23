Британия может провести референдум по выходу из ЕС... в конце нынешнего десятилетия

Британия может провести референдум по вопросу выхода из Европейского Союза в конце нынешнего десятилетия, после разработки нового пакта о разделе полномочий между Лондоном и Брюсселем, объявил в среду премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, сообщает РИА «Новости».

В программной речи "Британия и Европа" в здании агентства Bloomberg он обозначил основные озабоченности Лондона в отношениях с Евросоюзом, но призвал сначала обсудить новый рамочный механизм взаимодействия. Кэмерон отверг возможность немедленного проведения референдума, так как, по его словам "сначала нужно дать шанс поправить отношения".

"После того, как мы выработаем новое соглашение, мы дадим британскому народу возможность высказаться на референдуме по простому вопросу: остаться ли в ЕС на новых условиях или выйти совсем. В случае прихода к власти консервативного правительства... мы завершим эти переговоры и проведем этот референдум в первой половине следующего парламентского срока", - заявил Кэмерон.

Следующий парламентский срок в британском политическом цикле пройдет с 2015 по 2020 год. Комментаторы называют возможными сроками проведения референдума 2017-2018 годы.

Кэмерон заверил, что верит в успех европейского проекта в целом, но считает, что он должен быть гибким и давать больше полномочий странам-членам, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность. "Я желаю успеха Евросоюзу и хочу таких отношений между Великобританией и ЕС, которые бы сохранили нас в нем", - подчеркнул британский премьер.