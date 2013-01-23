S&P: расходы Украины в этом году на погашение госдолга увеличатся до 5,4 млрд долл.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s прогнозирует увеличение расходов украинского правительства на обслуживание и погашение внешнего долга в 2013 году.

«Мы ожидаем, что расходы правительства на обслуживание и погашение внешнего долга (включая обязательства перед МВФ) увеличатся с 4,6 млрд долл. в 2012 г. до 5,4 млрд долл. в 2013 г.», - говорится в аналитической статье S&P, переданной агентству УНИАН.

В статье отмечается, что потребности правительства Украины и Национального банка Украины (НБУ) в финансировании в 2012 г. увеличились до исторического максимума и, вероятно, останутся высокими в среднесрочной перспективе. Основными составляющими потребностей в финансировании остаются дефицит бюджета правительства и расходы на обслуживание внутреннего государственного долга (обязательств в национальной валюте). Кроме того, резкий рост расходов правительства и НБУ на обслуживание долга в иностранной валюте перед Международным валютным фондом (МВФ) привел к резкому росту потребностей во внешнем финансировании в 2012 г.

«Мы ожидаем, что расходы на выплату долга МВФ обусловят исторически максимальный уровень потребностей во внешнем финансировании в 2013-2017 гг.», - считают в S&P.

Так, в Standard & Poor’s напомнили, что в июне 2013 г. наступает срок погашения еврооблигаций объемом 1 млрд долл. Однако основным направлением расходов, по мнению S&P, будут выплаты в счет погашения основной суммы долга в размере 2,7 млрд долл. по кредитам МВФ, сроки погашения которых наступают в течение года.

Сообщается, что правительство Украины также гарантировало долги НБУ перед МВФ, что оказывает дополнительное давление на обслуживание государственным сектором внешнего долга.

«В общей сложности расходы правительства и НБУ на обслуживание и погашение долга перед МВФ, как ожидается, увеличатся с 0,3 млрд долл. в 2011 г. и 3,9 млрд долл. в 2012 г. до 6,4 млрд долл. в 2013 г. Мы предполагаем, что в 2014-2017 гг. расходы государственного сектора на обслуживание и погашение внешнего долга перед МВФ останутся высокими в среднем на уровне 4,7 млрд долл., и, таким образом, мы не ожидаем существенного сокращения потребностей правительства в обеспечении валютного финансирования в среднесрочной перспективе для предотвращения дефолта», - говорят в S&P.

При этом в агентстве обращают внимание, что в дополнение к обязательствам в иностранной валюте правительство Украины имеет значительные потребности в рефинансировании долговых обязательств в национальной валюте, объем которых составит, по оценкам S&P, 6,5 млрд долл. в 2013 г., что немного ниже, чем в 2012 г. (6,6 млрд долл.).

«В настоящее время в украинских банках размещено 37% государственных ценных бумаг в национальной валюте. Мы ожидаем, что в 2013 г. спрос на выпуск государственных долговых обязательств в национальной валюте будут по-прежнему удовлетворять украинские банки», - указывается в статье S&P.

Вместе с тем, в рейтинговом агентстве подчеркивают, что стоимость размещения ценных бумаг в банках высока: средневзвешенная доходность по казначейским обязательствам в национальной валюте составляла 13,8% в ноябре 2012 г., по казначейским обязательствам в иностранной валюте - 8,5% в декабре 2012 г.

Standard & Poor’s подчеркивает, что, учитывая размер расходов по обслуживанию долговых обязательств, правительство Украины имеет небольшой объем ликвидных активов. «По данным НБУ, депозиты правительства в центральном банке составляли около 1,7 млрд долл., а также 1 млрд долл. в коммерческих банках по данным на ноябрь 2012 г., однако мы отмечаем, что правительство является нетто-должником как НБУ, так и коммерческих банков (объем его задолженности составляет 12,0 млрд долл. и 9,7 млрд долл. соответственно)», - сообщает рейтинговое агентство.

По оценкам S&P, потребности правительства в финансировании составят около 19 млрд долл. в 2013 г., не включая выпуск дополнительных долговых обязательств или обязательств государственных компаний (1,4 млрд долл. в 2013 г., по оценке Министерства финансов Украины). «Мы полагаем, что показатели ликвидности правительства Украины останутся невысокими и могут оказаться под давлением, если в ближайшие месяцы у него не будет возможности доступа к рынкам капитала или если оно не сможет обеспечить приток иностранной валюты путем двусторонних соглашений или с помощью кредитов международных организаций», - говорят в Standard & Poor’s.

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Кроме этого, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s прогнозирует, что переговоры Украины с Международным валютным фондом о новой стабилизационной программе и новом кредитном соглашении могут затянуться на несколько месяцев.

«Срок действия предыдущей программы истек 27 декабря 2012 г., причем ее реализация была приостановлена в марте 2011 г. вследствие несоблюдения Украиной условий программы. С нашей точки зрения, ключевые структурные показатели, приведшие к приостановке программы 2010 г., по всей вероятности, останутся важнейшими проблемами, которые будут рассматриваться на предстоящих переговорах МВФ с правительством страны. В результате дискуссии с МВФ могут затянуться на несколько месяцев, а заключенные соглашения будет непросто реализовать», - говорится в статье.

В ней же указывается, что ключевыми аспектами переговоров станут повышение внутренних тарифов на газ, консолидация бюджета и более гибкий режим валютного курса.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ посетит Украину в период с 29 января по 12 февраля. Основной темой переговоров станет новая программа сотрудничества с Фондом.

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов 14 декабря заявил, что Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита стэнд-бай в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

***В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему понижению рейтингов.

Напомним, в середине декабря 2012 года Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии Фонда в Украину во второй половине января 2013 г. Первоначально визит планировался на начало декабря 2012 г., однако был отложен.