Секретари местных советов будут просить Кабмин внести изменения в госбюджет

Союз секретарей местных советов будет просить правительство внести изменения в государственный бюджет на 2013 год в части показателей местных бюджетов, поскольку утвержденные показатели не обеспечивают развитие местных общин и выполнения возложенных полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, решение направить соответствующее обращение премьер-министру Украины Николаю Азарову было принято на заседании Союза секретарей местных советов Ассоциации городов Украины сегодня в Киеве.

Участники заседания отметили, что по сравнению с 2012 годом на 45% возросли изъятия из местных бюджетов в госбюджет Украины. Вместе с тем в госбюджете-2013 значительно завышены показатели доходов местных бюджетов, что делает нереальным выполнение большинства из них, уменьшены средства на социально-экономическое развитие территорий, отсутствует надлежащее финансирование в сфере ЖКХ, многочисленных государственных целевых программ. Представители местных советов назвали местные бюджеты всех регионов на 2013 год “бюджетами выживания”.

В тексте обращения, в частности, отмечается, что финансирование делегированных полномочий органов местного самоуправления предусмотрено госбюджетом на 2013 год только на 79%. Наиболее катастрофическим является уровень финансирования в областях: “Государственное управление” – 41% и “Физическая культура и спорт” – 47% от потребности. Насущный дефицит финансовых ресурсов на выполнение делегированных полномочий составляет почти 30 млрд грн.

Таким образом, как констатируют секретари, на последний квартал 2013 года работники бюджетной сферы населенных пунктов не обеспечены зарплатой, отсутствуют средства на оплату коммунальных услуг и за энергоносители.

“Указанное может дискредитировать предложенные Президентом Украины реформы, поскольку их ключевые положения относительно “Государственной опеки над семьями”, “Заботы о детях”, “Получения образования”, “Улучшения медицинского обслуживания” и т.п. в значительной мере реализуются в системе местного самоуправления и при наличии должного ресурсного обеспечения”, - отмечают участники сегодняшнего собрания в обращении, которое будет направлено премьер-министру.

В связи с изложенным они будут предлагать внести изменения в закон Украины о госбюджете на 2013 год по результатам первого квартала этого года. А именно - Союз секретарей местных советов считает необходимым обеспечить в полной мере местные бюджеты средствами для осуществления расходов на выполнение делегированных полномочий; пересмотр в сторону уменьшения на 30% объемов исключения финансовых ресурсов из местных бюджетов в госбюджет. Также будет предлагаться увеличить на 1 млрд грн объем субвенции из госбюджета местным бюджетам на компенсацию за льготную перевозку отдельных категорий граждан; обеспечить полное финансирование из госбюджета целевых программ, в первую очередь касающихся развития малых городов и погашения кредиторской задолженности органов местного самоуправления по расходам, которые финансируются за счет госпрограмм. Кроме того, секретари будут просить правительство обеспечить погашение кредиторской задолженности местных бюджетов, которая образовалась на конец 2012 года в результате блокирования Государственной казначейской службой Украины платежей органов местного самоуправления.