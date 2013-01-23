Совет НБУ планирует назначить Соркину двух новых заместителей

Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании, которое запланировано на завтра, 24 января, намерен назначить двух новых заместителей главы НБУ - Алексея Ткаченко и Николая Удовиченко.

Об этом УНИАН сообщил член совета НБУ Василий Горбаль.

При этом В.Горбаль положительно отозвался о кандидатах на должности заместителей главы НБУ и уточнил, что А.Ткаченко в настоящее время является директором Генерального департамента банковского надзора НБУ, а Н.Удовиченко возглавляет государственный «Укрэксимбанк».

«Кандидаты, скорее всего, будут избраны единогласно. Это будет способствовать развитию международного направления работы Нацбанка. Я хорошо знаю Удовиченко, и это лучшая кандидатура с учетом его предыдущего опыта. Это профессионал, и его назначение будет способствовать укреплению позиций НБУ», - отметил В.Горбаль.

По его словам, кадровый вопрос является главным на повестке дня завтрашнего заседания.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, в настоящее время первым заместителем главы НБУ является Борис Приходько, заместителями - Валерий Прохоренко и Вера Рычаковская, должность заместителя - куратора банковского надзора вакантна.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины поддержала предложение Президента Виктора Януковича и назначила на должность главы Национального банка Украины Игоря Соркина. Выступая во время представления в Верховной Раде, И.Соркин назвал укрепление гривни основной задачей Нацбанка в 2013 году. Также в числе приоритетных задач НБУ И.Соркин назвал снижение процентных ставок по кредитам, увеличение рефинансирования банков и приведение банковского контроля в соответствие с требованиями Евросоюза.