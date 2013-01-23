Беларусь выплатила МВФ второй в этом году платеж в 84,1 млн долл.

Минск. Беларусь осуществила очередное погашение основного долга по кредиту стэнд-бай Международного валютного фонда в размере 84,1 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов Беларуси.

«Республика Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту стэнд-бай МВФ осуществила 23 января седьмое погашение основного долга в размере 54,7 млн SDR (эквивалентно 84,1 млн долларов США). Это второй в нынешнем году платеж Беларуси по долгу МВФ», - отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, что первое в 2013 году погашение основного долга по кредиту стэнд-бай МВФ Беларусь осуществила 14 января. Размер платежа составил 64,7 млн SDR, или 99 млн долл. В январе 2013 года Беларусь планировала осуществить два платежа по кредиту МВФ на общую сумму 182,4 млн долл.

Согласно графику платежей, который опубликован на официальном сайте МВФ, наибольшие выплаты в 2013 году придутся на апрель, июнь и октябрь: в эти месяцы Беларусь должна будет выплатить по 175 млн SDR (около 270 млн долл.).

В 2014 году Беларусь, согласно графику, должна выплатить МВФ 892,39 млн SDR (1,37 млрд долл.), в 2015 году – 55,17 млн SDR (85 млн долл.). Последний платеж по кредиту стэнд-бай должен быть проведен 1 мая 2015 года.

Справка УНИАН. Беларусь получила от МВФ в 2009-2010 годах пять траншей кредита в рамках программы стэнд-бай на 3,46 млрд долл.

В 2011 году Беларусь выплатила процентные платежи по кредиту в 54,7 млн SDR (83,5 млн долл.), в 2012 году – сделала пять платежей по долгу на общую сумму 303,5 млн SDR (465,2 млн долл.).

Официальный Минск дважды за последнее время безуспешно обращался в МВФ за помощью. Последняя заявка на получение кредита была направлена Беларусью в МВФ весной 2012 года. Власти рассчитывали получить 3,5 млрд долл. для рефинансирования долга по прежнему кредиту. Однако в МВФ указали на неготовность властей Беларуси к глубоким структурным реформам, что необходимо для возобновления кредитного сотрудничества.