Объем налога на доходы физлиц в 2012 году вырос на 13% – до 68 млрд грн

Объем налога на доходы физических лиц в 2012 году составил 68 млрд грн, что на 8 млрд грн (на 13%) больше показателя 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве доходов и сборов Украины.

При этом, согласно сообщению, объем ликвидированной задолженности по зарплате составил 1,3 млрд грн, а объем дополнительных поступлений налога на доходы физлиц составил 257 млн грн.

Как сказано в сообщении, таких результатов удалось достичь за счет прямых контактов с руководителями предприятий-должников во время заседаний специальных комиссий при участии представителей местной власти и налоговиков. Кроме того, после собеседований с налоговиками, представители 81 тыс. субъектов хозяйствования увеличили зарплату своим сотрудникам, ранее официально получавшим суммы меньше установленного минимума. «Эффект от такого повышения ощутили не только наемные работники, но и бюджет, в который дополнительно перечислено 164,8 млн грн», - сказано в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, задолженность по зарплате в Украине на 1 декабря 2012 года выросла по сравнению с показателем на 1 ноября 2012 года на 5,9% (53,6 млн грн) - до 950,5 млн грн. 51% долга сформировали экономически активные предприятия, 43,5% долга – предприятия-банкроты и 5,5% – экономически неактивные предприятия. Наибольший размер долга зафиксирован в промышленности – 528 млн грн, наименьший – в сфере культуры и спорта – 2,2 млн грн.

В региональном разрезе наибольший размер долга зафиксирован в Донецкой (158,758 млн грн) и Харьковской (124,972 млн грн) областях, наименьший – в Черновицкой (45 тыс. грн) и Ривненской (1,580 млн грн) областях.

При этом в ноябре заработная плата, начисленная в среднем одному штатному работнику в Украине, по сравнению с октябрем сократилась на 0,4% и составила 3098 грн. В региональном разрезе наибольшая зарплата зафиксирована в Киеве – 4688 грн, наименьшая - в Тернопольской области – 2284 грн.

Напомним также, что с 1 января в Украине стартовала кампания по декларированию доходов физических лиц. Объем налога на доходы физических лиц, который предполагается собрать в рамках выполнения государственного бюджета на 2013 год, составляет 78 млрд грн.