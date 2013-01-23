Межбанк в среду закрылся котировками 8,1445/8,1475 грн/долл.

В среду, 23 января, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1430/8,1480, к 12:00 сузился спрэд 8,1435/8,1475. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1445/8,1475 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2694/98, к 12:00 цены поднялись 0,2698/0,2702. К закрытию цены остались на том же уровне. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,1600 (-0,0455).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3285/1,3350. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8235/10,8320, к 12:00 цены ушли вверх 10,8565/10,8660. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,8670/10,8750.