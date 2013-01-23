НБУ продлил до 1 апреля срок ликвидации «Банка регионального развития»

Национальный банк Украины продлил до 1 апреля 2013 года срок ликвидации «Банка регионального развития», сообщил ликвидируемый банк на своем сайте.

Как говорится в сообщении, соответствующее решение принял ликвидатор банка в связи с необходимостью реализации имущества для удовлетворения требований вкладчиков и кредиторов.

Согласно сведениям на официальном сайте Нацбанка, процедура ликвидации «Банка регионального развития» начата в соответствии с постановлением НБУ от 7 декабря 2009 года, ликвидатором назначен Игорь Евсиенко.

Как сообщал УНИАН, осенью 2012 года Нацбанк проводил конкурс на определение управляющего непроданных активов ликвидируемого «Банка регионального развития».

Справка УНИАН. АБ «Банк регионального развития» создан в 1989 году. Входит в группу небольших финансовых учреждений.