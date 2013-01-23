Минюст будет привлекать независимых экспертов и аудиторов к делам о банкротстве госпредприятий

Министерство юстиции Украины будет привлекать независимые экспертные организации и специалистов, в частности аудиторов, не являющихся работниками Минюста, при открытии производства по делам о банкротстве государственных предприятий, а также предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 50%.

Как сообщает пресс-служба Минюста, правительственное постановление, которое определяет порядок привлечения таких специалистов, было принято сегодня, 23 января, на заседании Кабинета министров.

В пресс-службе напомнили, что на Министерство юстиции как государственный орган по вопросам банкротства возложены полномочия организации проведения анализа финансово-хозяйственного состояния государственных предприятий и предприятий, в уставном капитале которых доля государственной собственности превышает 50%.