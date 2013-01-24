Палата представителей США приняла законопроект об отсрочке повышения потолка госдолга
Палата представителей американского конгресса приняла законопроект, снимающий необходимость до 19 мая повышать потолок госдолга США. За документ проголосовали 285 конгрессменов, против - 144. Об этом сообщает РИА «Новости».
Законопроект предложили республиканцы. Они считают, что вопрос о потолке госдолга не должен использоваться в политических спорах в продолжающихся переговорах администрации и конгресса о сокращениях расходов бюджета. Фактически вопрос о потолке госдолга не решается, а откладывается.
После утверждения в палате представителей документ поступает на рассмотрение сената. Как ожидается, он утвердит его в ближайшее время.
Законопроект предусматривает продолжение финансирования статей бюджета по оплате международных обязательств США, что позволяет стране избежать объявления технического дефолта. Белый дом поддержал законопроект, хотя и заявил, что предпочел бы не отсрочку решения вопроса, а его полное согласование на долгосрочный период.
Потолок госдолга в США на данный момент составляет 16,394 триллиона долларов, в последний раз он повышался в конце января 2012 года. Страна преодолела этот потолок 31 декабря 2012 года, однако Минфин принял меры, необходимые для продолжения обслуживания долга до настоящего времени.