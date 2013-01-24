Кабмин снизил в 5 раз стоимость инвестпрограмм из фонда регионального развития

Кабинет министров Украины в 5 раз снизил стоимость инвестиционных программ, которые могут финансироваться за счет средств Государственного фонда регионального развития.

Соответствующее постановление Кабмина №30 от 23 января размещено на сайте правительства.

Согласно документу, минимальная сметная стоимость для инвестиционных программ (проектов) регионального (межрегионального) значения и тех, которые реализуются в городах областного значения, снижена с 5 млрд грн до 1 млрд грн, а для тех, которые направлены на решение проблем одной или нескольких территориальных общин (городов районного значения, сел, поселков), - с 1 млрд грн до 200 тыс грн.

Справка УНИАН. Государственный фонд регионального развития создан в составе Государственного бюджета, доля фонда составляет не менее 2,5% от объема расходов общего фонда Госбюджета за соответствующий период.

Распределение средств госфонда регионального развития осуществляется в соотношении: 70% - между бюджетом Крыма, областными бюджетами и бюджетом Севастополя в соответствии с численностью проживающего населения, а 30% - между соответствующими местными бюджетами для реализации приоритетных инвестпроектов.

Порядок использования средств госфонда регионального развития утверждается Кабмином.

В июле 2012 года Кабмин утвердил Порядок, который определяет механизм подготовки, проведения оценки и конкурсного отбора инвестиционных программ, которые могут в соответствии со статьей 24-1 Бюджетного кодекса Украины реализоваться за счет средств государственного фонда регионального развития.