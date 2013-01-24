Торги на межбанке в четверг открылись котировками 8,1440/8,1480 грн/долл.

В четверг, 24 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1440/8,1480 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2697/0,2701, котировки по евро-гривне понизились – 10,8230/10,8305.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3297/99 (среда — 1,3289/91).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.