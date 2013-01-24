Кабмин уполномочил Прасолова подписать украинско-китайское соглашение о сотрудничестве

Кабинет министров Украины уполномочило министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова подписать Соглашение между правительством Украины и правительством Китайской Народной Республики о технико-экономическом сотрудничестве.

Как сообщается на правительственном портале, соответствующее распоряжение, разработанное Министерством экономического развития и торговли, было принято накануне на заседании Кабмина.

Отмечается, что данный документ разработан Минэкономразвития согласно закону «О международных договорах Украины» с целью осуществления процедур, необходимых для подготовки к подписанию Соглашения между правительством Украины и правительством КНР о технико-экономическом сотрудничестве.

Целью заключения соглашения является привлечение безвозмездной помощи правительства КНР для реализации приоритетных проектов украинской стороны. Такие проекты будут согласованы правительствами обеих стран путем подписания дополнительных договоренностей.

Реализация положений документа также будет способствовать дальнейшему развитию технико-экономического сотрудничества между Украиной и Китаем.