Курс гривни к концу года упадет до 8,8-9 грн/долл. - эксперт-прогноз

Наиболее вероятным показателем курса национальной валюты по отношению к доллару США является 8,8-9 грн за доллар к концу 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на круглом столе заявили финансист, бывший исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь Уманский и управляющий партнер инвестиционной компании «Капитал Таймс» Эрик Найман.

В частности, по словам Э.Наймана, наиболее вероятным является прогноз 8,8 грн за доллар на конец 2013 года. «Нужно учитывать следующие вещи. Во-первых, дефицит торгового баланса – примерно 8 млрд долларов. Во-вторых, объем покупки валюты населением. Если в докризисные времена этот объем составлял 2 млрд долларов в год, то сейчас – до 10 млрд долларов. Почему? Люди голосуют деньгами за личный выбор и спокойствие. Третий момент – 9 млрд долларов платежей, которые придется заплатить по обязательствам в 2013 году. Суммарно получаем порядка 27 млрд долларов «в минусе», - сказал он. При этом среди источников поступления валюты в страну эксперт отметил: переводы от гастарбайтеров – порядка 7 млрд долларов, прямые иностранные инвестиции – ближе к 5 млрд долларов, а также привлечения на внешних рынках заимствований в размере 4-9 млрд долларов. «Если привлечем потолочную сумму (на внешних рынках - УНИАН) в 9 млрд - суммарно получим «в плюсе» 21 млрд долларов. При условии, что население снизит объем покупки валюты до искомых 2 млрд долларов, и мы «закроем» внешний долг, на «покрытие» разницы потребуется всего 1 млрд долларов валютных резервов НБУ. И тогда курс гривни удастся удержать на нынешнем уровне в 8,0 за доллар. Однако это очень оптимистический сценарий», - считает Э.Найман.

Пессимистический сценарий, по его мнению, намного страшнее. «При условии, что мы привлечем минимальный объем средств в 4 млрд долларов, а объем покупки валюты населением останется максимальным – 10 млрд долларов, то платежная «дырка» достигнет не менее 16 млрд долларов, которые придется покрывать только за счет резервов Нацбанка. А это – резкая девальвация до 15-20 грн за доллар, а то и ниже – вплоть до белорусского варианта развития событий», - сказал Э.Найман, добавив, что пессимистический сценарий во многом может быть обусловлен политическими нюансами, характерными для Украины.

Вместе с тем, базовый сценарий, по словам эксперта, - снижение курса до 8,8 грн за доллар. «Я исхожу из базового сценария, что гривню все-таки не разорвет и курс остановится на отметке 8,8 грн за доллар. Для этого нужно, чтобы население все-таки купило меньше валюты, благо Нацбанк и налоговая в этом направлении могут активно поработать», - уверен Э.Найман. При этом ключевым вопросом, по его словам, является привлечение максимума внешних ресурсов в объеме не менее 9 млрд долларов.

Вместе с тем Игорь Уманский убежден, что предсказать курс гривни на конец 2013 года в условиях украинских реалий крайне сложно. «Прогнозировать курс – неблагодарное занятие, особенно если курсообразование имеет психологический аспект и политические нюансы. Но что касается рисков и примерного объема проблем, которые надо решить в 2013 году, нам надо понимать: нам действительно придется привлекать внешние заимствования. Причем с учетом долгов корпоративного сектора их должно быть даже не 9 млрд, а 13-15 млрд долларов. Кроме того, большое значение будет иметь монетарная политика Нацбанка и умение регулятора четко и обоснованно доносить свою позицию до населения и инвесторов – внутренних и внешних», - считает И.Уманский.

Он подчеркнул, что та ликвидность, которой наводнен сегодня рынок, хороша лишь в том случае, если она будет направлена по целевым программам рефинасирования средне- и долгосрочных проектов. «В противном случае вероятен сценарий разрыва плотины, и негативные ожидания могут сыграть ключевую роль в курсообрзовании», - сказал эксперт.

Он также добавил, что, по его оценкам наиболее вероятным будет курс 9 грн за доллар. «Думаю, нам удастся удержать курс в диапазоне 9 грн за доллар на конец года, и это будет позитивно для экономики, потому что нынешний курс в 8 грн за доллар держится давно и при этом он попросту зафиксирован. Вместе с тем, у нас есть основания для сдержанного оптимизма», - сказал И.Уманский.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с представителями иностранных СМИ заверил, что курс гривни в 2013 году останется стабильным. Заложенный в госбюджете среднегодовой курс гривни на уровне 8,3-8,4 за 1 доллар будет выдержан. Вместе с тем, Всемирный банк (ВБ) в своем докладе о перспективах развития мировой экономики прогнозирует, что курс гривни в 2013 году достигнет пика снижения и составит 8,7 грн за доллар против курса 8 грн за доллар в 2012 году.

В 2014 году, по данным ВБ, начнется постепенное укрепление национальной валюты – до 8,6 грн за доллар. Прогнозный курс доллара в 2015 году составит 8,4 грн/долл.