«ПриватБанк» возглавил рейтинг открытости банков Украины – UCRA

"ПриватБанк", один из крупнейших банков Украины, признан лидером в рейтинге открытости банков Украины, составленном Украинским кредитно-рейтинговым агентством (UCRA).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор рейтингового агентства UCRA Станислав Дубко сегодня на пресс-конференции.

В рамках пресс-конференции состоялась презентация проекта «Исследование прозрачности банков Украины», проведенного агентством UCRA, по итогам которого лучшим по качеству раскрытия информации в 2012 году среди банков Украины признан «ПриватБанк» (75,9% раскрытия), на второй и третьей позиции «ПУМБ» (74,9%) и «ВТБ Банк» (73,9%).

«Это первое исследование подобного рода, и оно проведено бесплатно для банков. В рамках исследования мы проанализировали информацию на официальных сайтах 30 крупнейших банков страны по объемам активов на 1 октября 2012 года. Мы проверили наличие и содержание информации о структуре собственности и корпоративном управлении, операционной деятельности и финансовой отчетности, менеджменте и коллегиальных органах. Достоверность данных не проверялась, результат исследования говорит только о готовности банка раскрывать информацию пользователям и не отражает финансовую надежность банка», - прокомментировал результаты исследования С.Дубко.

По его словам, прозрачность банка является важным элементом оценки качества работы с клиентами и менеджмента банка. «Мы анализируем содержание информации, то есть качество раскрытия не искажается активностью работы пиар-службы банка. В то же время, мы не можем утверждать, что недавно обанкротившиеся небольшие банки были недостаточно прозрачными. Например, банк «Таврика», по нашим оценкам, был достаточно прозрачным», - добавил С.Дубко.

Член Комитета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) по вопросам денежно-кредитной политики и валютного регулирования Алексей Куценко сообщил: «В 2006-2010 годах подобные исследования проводились международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s. Результаты исследования агентства UCRA были предсказуемы, поскольку по итогам последнего исследования S&P была такая же тройка лидеров, что подтверждает объективность методологии агентства UCRA. В настоящее время НАБУ реализует программу повышения финансовой грамотности пользователей банковских услуг, и мы будем стимулировать спрос на подобную информацию».

В свою очередь, глава набсовета компании «Фондовый рынок» Юрий Иванишин отметил, что данное исследование полезно и для профессиональных игроков финансового рынка. «Я проанализировал данные банков – эмитентов акций на биржах и не нашел информации относительно рыночной стоимости акций, есть только номинал, а такая информация является важной для потенциальных инвесторов банков. Что касается отчетности банков, то просто план банка увеличить клиентскую базу также не интересен инвестору, более важно, как это будет сделано и сколько средств будет потрачено. Необходимости раскрывать подобную информацию нет, и поскольку банки являются флагманом процесса, нужно не только создавать спрос, но и работать над мотивацией – регуляторы должны обязать банки, например, выбросить на биржу 10% акций, и это было бы мощным толчком к развитию рынка», – добавил эксперт.

Как сообщал УНИАН, прибыль крупнейшего по размеру активов банка Украины «ПриватБанка» по итогам 2012 года составила более 1,5 млрд грн, что на 5% больше, чем в 2011 году (1,43 млрд грн).

Справка УНИАН. UCRA (Украинское кредитно-рейтинговое агентство) работает в сфере рейтингования с января 2011 года. На сегодняшний день в рейтинг-листе Украинского кредитно-рейтингового агентства более 20 кредитных рейтингов, присвоенных банкам и предприятиям по Национальной рейтинговой шкале. В феврале 2012 года агентство возглавил Станислав Дубко, ранее в течение 10 лет возглавлявший агентство «Кредит-Рейтинг». В апреле 2012 года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила агентство UCRA победителем конкурса по определению уполномоченных рейтинговых агентств и выдала соответствующее свидетельство.

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