Украина может успешно выйти на рынки заимствований после визита миссии МВФ – эксперт

Украина имеет неплохие шансы уже в марте успешно выйти на рынки внешних заимствований после работы в стране миссии Международного валютного фонда (МВФ), визит которой запланирован на 29 января – 12 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на круглом столе в Киеве заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«На мой взгляд, развитие ситуации может быть таким: приезжает миссия фонда и начинает (работать – УНИАН), однако никаких выводов не будет – вплоть до обработки всей технической информации и проведения консультаций непосредственно в Вашингтоне. И это, как раз, неплохой период времени, когда Украина может первый раз выйти на рынки внешнего заимствования капиталов», - отметил эксперт.

При этом, по мнению О.Устенко, ситуация на рынках капиталов не столь плачевная. По его данным, ставка страховки за риски по Украине составляет около 5,75%. «Если добавить сюда 1,5% ставки LIBOR, то Украина могла бы осуществлять сделки на фоне плавающей информации о консультациях в Вашингтоне или о том, что МВФ вот-вот даст Украине деньги. Полагаю, что 10-летние обязательства Украина могла бы смело разместить под 7% годовых. Очень неплохо. Причем первое размещение можно ожидать уже в марте», - подчеркнул эксперт. Он также напомнил, что пробные размещения бондов сделал «Укрэксимбанк» под 8,75% годовых, что само по себе является сигналом к выходу на рынок.

Вместе с тем О.Устенко усомнился, что такая политика является единственно верной. «Жить в долг и дальше становится слишком дорого. Долг съедает значительную часть ВВП. И надо понять, чего мы хотим достичь: дальше жить в долг, мы хотим краткосрочного потребления или все-таки стремимся заложить основу экономического роста на 5-10 лет вперед?» - задался вопросом эксперт.

При этом он подчеркнул, что для долгосрочного роста Украине нужно выполнить ряд требований, которые ставит перед ней в том числе Международный валютный фонд, а именно – перейти к гибкому курсообразованию, а также начать работу по сокращению дефицита бюджета до 2,5% ВВП (при нынешнем дефиците в 3,5%). По словам О.Устенко, сократить дефицит можно за счет реформирования НАК «Нафтогаз Украины», с выделением из него прибыльных структурных подразделений и введением рентных платежей за добычу украинского газа, за счет увеличения тарифов на газ для крупных потребителей, за счет изменения тарифов на ЖКХ, снижения дефицита Пенсионного фонда и дальнейшей приватизации.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай Азаров во время встречи с представителями иностранных СМИ заявил, что Украина рассчитывает выйти на внешние рынки заимствований уже в ближайшее время – январе-феврале. По мнению главы правительства, это благоприятное время для выхода на внешние рынки, поскольку Украина как заемщик имеет сильные позиции: экономика демонстрирует позитивную динамику, дефицит бюджета выдерживается, соотношение долга к ВВП абсолютно безопасное и Украина своевременно платит по своим обязательствам.

Объем государственных заимствований в госбюджете 2013 года заложен в размере 129,403 млрд грн, в том числе объем внешних заимствований - 36,540 млрд грн. Осуществлять государственные внешние заимствования в 2013 году Кабмин поручил министру финансов Юрию Колобову.

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