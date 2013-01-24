«Укргазбанк» в 2012 году получил 1,1 млрд грн прибыли

Прибыль входящего в группу крупнейших банков Украины «Укргазбанка» (Киев) по итогам 2012 года составила 1,1 млрд грн, тогда как 2011 год банк закончил с 3,6 млрд грн убытка.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, показатель рентабельности капитала банка по итогам 2012 года составил почти 36%. Доходы банка за 2012 год составили 2,5 млрд грн.

По состоянию на 1 января 2013 года объем кредитного портфеля клиентов составил почти 12,4 млрд грн, в том числе кредитный портфель юридических лиц – 9,5 млрд грн, физических лиц – 2,9 млрд грн. Кредитный портфель физлиц в «Укргазбанке» за год вырос на 17%, или 417 млн грн.

В 2012 году привлеченные банком средства клиентов выросли на 25%, или 1,4 млрд грн, и составляют почти 7 млрд грн.

По результатам деятельности «Укргазбанка» в 2012 году активы банка выросли на 16%, или 2,84 млрд грн, и составили 21 млрд грн, балансовый капитал на 1 января 2013 года составил 3,82 млрд грн, прирост за год составил 1 млрд грн (36%).

Также сообщается, что по состоянию на 1 января 2013 года сеть «Укргазбанка» представлена 233 точками продаж, 573 собственными банкоматами, 1113 банковскими и РОS-терминалами, а также 14 киосками самообслуживания.

Справка УНИАН. АБ «Укргазбанк» (Киев) создан в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы на 1 октября 2012 года составили 19,965 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 7,848 млрд грн, обязательства – 16,936 млрд грн, уставный капитал – 10 млрд грн, собственный капитал – 3,029 млрд грн.

«Укргазбанк» в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль в размере 290,775 млн грн, при этом прибыль за третий квартал составила 108,295 млн грн.

«Укргазбанк» в 2011 году получил убыток в размере 3,614 млрд грн по сравнению с прибылью 10,058 млн грн в 2010 году.

По результатам докапитализации при участии государства доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.