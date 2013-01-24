“Укрэксимбанк” заключил кредитное соглашение с ЕИБ на 100 млн евро

«Государственный экспортно-импортный банк Украины» (АО «Укрэксимбанк») и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали кредитное соглашение на сумму 100 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба украинского банка.

Соглашение предусматривает финансирование проектов, которые внедряются малыми и средними предприятиями, а также проектов энергоэффективной и экологической направленности.

По основным условиям совместной с ЕИБ программы субкредиты будут предоставляться «Укрэксимбанком» конечным заемщикам для реализации инвестиционных проектов, общая стоимость которых не превышает 25 млн евро, с объемом кредита до 12,5 млн евро на срок до 15 лет.

Средства займа ЕИБ будут направлены на развитие местного частного сектора, социально-экономической инфраструктуры, включая транспортную, энергетическую и экологическую инфраструктуру, сферы информационных и коммуникационных технологий, а также на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним.

Среди проектов устойчивой энергетики и экологического направления в рамках программы могут кредитоваться проекты возобновляемых источников энергии (использование энергии солнца, ветра, биомассы, малая гидроэнергетика), высокоэффективной когенерации тепла и электроэнергии, транспортировки энергии, модернизации систем отопления домов, водоснабжения и канализации.

По данным пресс-службы, подписанием соглашения с Европейским инвестиционным банком «Укрэксимбанк» начинает реализацию уже третьей совместной с международными партнерами программы, объединяющей финансирование проектов в приоритетных для государства секторах устойчивой энергетики, малого и среднего бизнеса в Украине. Две предыдущие – с Европейским банком реконструкции и развития и Глобальным фондом климатического партнерства – реализуются с 2012 года.

Справка УНИАН. «Укрэксимбанк» (Государственный экспортно-импортный банк Украины) на 100% находится в собственности государства. По данным отчетности НБУ, на 1 октября 2012 года банк занимал третье место среди 175 банков Украины по объему активов. Активы банка на 1 октября 2012 года составляли 78,67 млрд грн, средства клиентов - 34,07 млрд грн, собственный капитал - 17,75 млрд грн. За 9 месяцев 2012 года банк получил прибыль в размере 71,53 млн грн.