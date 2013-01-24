Нацбанк изменил сроки подачи банками аудиторских отчетов

Национальный банк Украины изменил сроки подачи банками аудиторских отчетов по результатам годовой проверки их финансовой отчетности. Так, постановлением №16 от 18 января 2013 года внесены изменения в Положение о порядке представления банками в НБУ отчета аудитора по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности. Постановление ожидает регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Согласно изменениям, банки должны предоставить в Нацбанк и его соответствующее территориальное управление по одному экземпляру отчета аудитора, в том числе о проверке годовой консолидированной финотчетности, до 30 апреля года, следующего за отчетным.

Ранее же банки должны были предоставлять аудиторский отчет до 14 апреля, при этом отчет аудитора о проверке годовой консолидированной отчетности - до 24 апреля.

Вышеуказанное постановление НБУ вступает в силу с момента официального опубликования.