Банк «Форум» в 2012 году получил прибыль в размере 4,284 млн грн

Банк «Форум» (г. Киев) в 2012 году получил чистую прибыль в размере 4,282 млн грн по сравнению с 777,209 млн грн убытка по итогам 2011 года. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

За четвертый квартал 2012 г. банк «Форум» получил прибыль 0,69 млн грн против 347,487 млн грн убытка за четвертый квартал 2011 года.

Активы банка в 2012 году сократились на 17% и на 1 января 2013 года составили 8,667 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 9,3%, до 6,598 млрд грн, обязательства - на 20%, до 7,192 млрд грн.

Уставный капитал банка остался на уровне 5,93 млрд грн, собственный капитал сократился на 1%, до 1,476 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 30 октября 2012 г. компания «Смарт-Холдинг» объявила о закрытии сделки по приобретению 96,0635% акций ПАО «Банк Форум».

Справка УНИАН. Банк «Форум» (г. Киев) создан в 1994 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Банк «Форум» в январе-сентябре 2012 года получил чистую прибыль 3,595 млн грн по сравнению с 429,266 млн грн убытка за соответствующий период 2011 года.

«Смарт-холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе («Метинвест»), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов («Смарт-Нерудпром»), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке («Верес»), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.