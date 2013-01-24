На межбанке торги закрылись котировками 8,1435/8,1455 грн/долл.

В четверг, 24 января, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,1440/8,1480, к 12:00 цены понизились 8,1435/8,1465. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1435/8,1455 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2697/0,2701, к 12:00 цены повысились 0,2699/0,2703. К закрытию цены достигли уровня 0,2702/06. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,1280 (-0.0320).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3290/1,3345. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8230/10,8305, к 12:00 цены ушли вверх 10,8515/10,8595. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,8510/10,8575.