«ПриватБанк» планирует открыть в Украине 200 новых отделений

Крупнейший банк в Украине «ПриватБанк» (г. Днепопетровск) планирует в 2013 году открыть 200 новых отделений в стране и нарастить розничную сеть до 3 600 точек продаж, сообщается на официальном сайте банка.

Как говорится в сообщении, новые отделения появятся в самых населенных районах украинских городов. Таким образом, темпы развития инфраструктуры банка будут сохраняться на уровне прошлого года (в 2012 году банк открыл в Украине 266 новых отделений). Кроме того, все отделения банка начнут работать с клиентами в новом формате, который позволит клиентам сэкономить время на получение услуг.

«Все новые отделения банка уже работают в формате «открытого» операционного пространства, то есть любую услугу банка можно будет получить без очереди у сотрудников банка или через каналы самообслуживания. До конца года такими более открытыми и удобными для клиентов станут все наши отделения в Украине», - цитирует пресс-служба руководителя департамента развития сети банка Сергея Згоника,.

Как сообщал УНИАН,прибыль «ПриватБанка» по итогам 2012 года составила более 1,5 млрд грн, что на 5% больше, чем банк заработал в 2011 году (1,43 млрд грн). По данным баланса банка, его активы за 2012 год выросли на 19% - до 172 млрд грн, регулятивный капитал банка составляет 16,4 млрд грн. В прошлом году количество клиентов банка увеличилось на 16%. Среди клиентов банка более 18 миллионов частных лиц, 137 тысяч предприятий и компаний и более 600 тысяч частных предпринимателей. Как отметили в банке, уточненные показатели прибыли будут опубликованы после проведения аудита финансовых результатов банка, в том числе международного аудита банка.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году. Основными акционерами банка являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, непосредственно владеющие по 33,7991% акций банка и через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка).