Старший сын Януковича за два года уплатил в госбюджет 17 млн грн налога на доходы физлиц

Сын Президента Украины Александр Янукович в 2010-2011 гг. уплатил в государственный бюджет 17 млн грн налога на доходы физических лиц.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью корпорации «МАКО», президентом которой является А.Янукович.

В сообщении отмечается, что ведущая международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела внешнюю проверку соблюдения А.Януковичем требований налогового законодательства Украины по декларированию доходов и уплате налога на доходы физических лиц в 2010 и 2011 гг.

В заключении аудиторов утверждается, что нормы украинского законодательства, действующего на момент подачи соответствующей декларации и уплаты налоговых обязательств, соблюдены.

При этом речь идёт о налогах, уплаченных А.Януковичем как физическим лицом, а не о налогах, которые платились в государственный бюджет предприятиями группы «МАКО».

Отмечается, что группа планирует продолжить сотрудничество с компанией PricewaterhouseCoopers и в 2013 году. Заключение компании относительно задекларированных А.Януковичем доходов и уплаченных налогов по итогам 2012 года будет обнародовано дополнительно.

В Департаменте уточнили, что аудиторская компания PwC оказывает такие услуги в сфере налогообложения как «Проверка соблюдения требований украинского и международного налогового законодательства; Помощь в соблюдении требований законодательства».