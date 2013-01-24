НБУ отозвал лицензию «Эрде Банка»

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление «Эрде Банком» валютных операций, сообщается на сайте регулятора.

«Согласно распоряжению Национального банка Украины от 23 января 2013 г. №29-р генеральная лицензия от 7 ноября 2011 г. № 234 на осуществление Публичным акционерным обществом «Эрде Банк» валютных операций отозвана», - говорится в сообщении Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, решение об отзыве лицензии и ликвидации «Эрде Банка» утверждено постановлением НБУ от 9 января 2013 года и решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов от 10 января т.г.

Уполномоченным лицом Фонда по ликвидации банка назначен Александр Куренной, ведущий специалист по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела внедрения планов урегулирования Фонда.

29 октября 2012 года Фонд принял решение о введении временной администрации и назначении своего уполномоченного лица в «Эрде Банке» сроком на 3 месяца – до 29 января 2013 года. Фонд также объявлял о поиске потенциальных инвесторов для банка, предлагая несколько возможных способов выведения банка с рынка, в т.ч. отчуждение всех или части активов и обязательств банка, полная продажа банка или создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств «Эрде Банка».