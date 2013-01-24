Миндоходов: налог на недвижимость взимается с момента обретения прав собственности

Налог на недвижимость, подлежащий уплате физическими лицами – собственниками недвижимости, начисляется и взимается с момента обретения прав собственности на недвижимость.

Об этом говорится в разъяснении Министерства доходов и сборов, переданном УНИАН.

Согласно разъяснению, эта норма касается как жилья в новостройках, так и вторичного жилья. Однако в отношении новостроек и купленного вторичного жилья действует правило, согласно которому налог взимается с месяца возникновения прав собственности на жилье. В отношении вторичного проданного жилья механизм уплаты налога следующий: хозяин, продавший жилье, обязан уплатить налог на недвижимость за период с 1 января отчетного года до месяца передачи прав собственности новому собственнику.

«Иными словами, если купля-продажа квартиры состоится в июне 2013 года, то прежний хозяин должен уплатить налог за январь-май 2013 года, а новый хозяин - за июнь-декабрь 2013 года», - говорится в пояснении Миндоходов.

Также отмечается, что органы налоговой службы будут присылать физическим лицам налоговые уведомления с размером начисленного налога. При этом сообщения будут формироваться с учетом информации о возникновении или переходе прав собственности на недвижимость, полученной от органов государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество.

Собственники жилья могут самостоятельно обратиться в налоговые органы для сверки данных о жилой недвижимости, а также узнать о возможных налоговых льготах, о налоговых ставках и методике расчета суммы налога. Уплатить налог необходимо в течение 60 дней с момента получения уведомления от налоговых органов по месту размещения объекта налогообложения.

Как сообщал УНИАН, с 1 января вступила в силу норма Налогового кодекса о налогообложении жилой недвижимости, находящейся в собственности физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов. Налогом облагаются дома, пристройки к ним, жилые дома усадебного типа, квартиры и коттеджи, а также комнаты в многосемейных квартирах.

Вместе с тем, большинство украинцев, как уверяют налоговики, не понесут дополнительных финансовых затрат в связи с нововведением, поскольку квартиры площадью менее 120 кв. м и дома площадью менее 250 кв. м не облагаются налогом. При этом, если человек является собственником сразу нескольких объектов недвижимости, льгота распространяется только на один такой объект, за остальные объекты придется платить.

Налог платится один раз в год. До 1 июля 2013 года собственники жилья, подлежащего налогообложению, получат сообщение-решение о сумме налога к уплате и платежные реквизиты. В случае несогласия с решением потенциальный налогоплательщик имеет право обратиться в налоговые органы для сверки данных.

Ставка налога рассчитывается местными органами власти на 1 кв. м жилой пощади. В частности, для квартир площадью до 240 кв. м и домов площадью до 500 кв. м ставка налога не может превышать 1% от установленной суммы минимальной заработной платы (1147 грн на 1 января 2013 года). Для квартир и домов большей площади ставка налога рассчитывается с учетом 2,7% от размера минимальной зарплаты.

По расчетам Миндоходов, объем поступлений в местные бюджеты от налога на недвижимость в 2013 году может составить порядка 75 млн грн.