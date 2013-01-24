В рейтинге миллиардеров Ахметов поднялся на 26 место, опередив всех россиян

Донецкий бизнесмен, владелец System Capital Management Ринат Ахметов стал единственным украинцем, попавшим в рейтинг ста богатейших людей планеты по версии агентства Bloomberg.

По состоянию на 23 января Bloomberg оценил состояние Р.Ахметова в 22,3 миллиарда долларов – с начала года оно выросло на 5,2% (1,1 млрд долларов), передает ZN.ua.

По сравнению с данными рейтинга за ноябрь 2012 года, Р.Ахметов поднялся с 38-го на 26-е место, вновь опередив всех миллиардеров-россиян: самый богатый из них - владелец "МегаФона" Алишер Усманов – оказался на 36-й строчке с состоянием в 19,8 миллиарда долларов.

Кроме А.Усманова, в рейтинг попали еще 11 россиян: Виктор Вексельберг, Леонид Михельсон, Владимир Лисин, Владимир Потанин, Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Роман Абрамович, Андрей Мельниченко, Михаил Прохоров, Вагит Алекперов, Олег Дерипаска.

Возглавляет ежедневно обновляемый рейтинг по-прежнему мексиканский миллиардер Карлос Слим (78,2 млрд долларов). На втором месте - основатель Microsoft Билл Гейтс (64 млрд долларов), на третьем - основатель испанской группы Inditex Амансио Ортега (59,1 млрд долларов).