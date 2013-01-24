«Правэкс-Банк» в 2012 году увеличил убыток в 2,4 раза

Входящий в группу крупных «Правэкс-Банк» (г.Киев) в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, увеличил убыток в 2,4 раза — до 302,3 млн грн, говорится в отчетности банка, размещенном на его сайте.

При этом убыток за четвертый квартал составил 95,04 млн грн, что на 6,7% меньше показателя соответствующего квартала 2011 года.

Активы банка за 2012 год сократились на 10,9% и на 1 января 2013 года составили 5,181 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 19%, до 3,382 млрд грн, обязательства - на 17%, до 3,918 млрд грн.

Уставный капитал банка в 2012 году был увеличен на 0,5% - до 941,92 млн грн, собственный капитал вырос — на 18%, до 1,262 млрд грн.

Справка УНИАН. АКБ «Правэкс-Банк» создан в 1992 году, входит в группу крупных банков Украины.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций «Правэкс-Банка».