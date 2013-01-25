Золото дешевеет на фоне роста курса доллара и положительной макростатистики

Стоимость золота снизилась по итогам торгов четверга, 24 января, на фоне роста курса доллара, а также снижения интереса инвесторов к надежным активам после публикации ряда сильных статданных из КНР, еврозоны и США.

К концу торговой сессии февральский фьючерс на Нью-Йоркской бирже Comex подешевел на 16,8 доллара, или на 1%, составив 1669,9 доллара за тройскую унцию.

Курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров поднялся до 79,97 пункта против 79,94 пункта в среду, 23 января.

Позитивное настроение на рынке в четверг принесли предварительные данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая. Как сообщил ранее банк HSBC, в январе показатель вырос до 51,9 пункта с 51,5 пункта в декабре. Аналитики ожидали его увеличения до 51,7 пункта, передает ПРАЙМ.

Позже интерес инвесторов к рисковым активам поддержали макроэкономические новости из Европы. Так, аналитическая компания Markit сообщила, что композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по предварительной оценке, в январе вырос до 48,2 пункта с 47,2 пункта в декабре. Аналитики ожидали роста индекса до 47,5 пункта.

Лучше прогнозов также оказались данные по аналогичному индексу в области промышленного производства Германии. В январе текущего года показатель вырос до 48,8 пункта с 46 пунктов в декабре, хотя ожидался рост до 46,8 пункта. В сфере услуг индекс вырос до 55,3 пункта, хотя аналитики предполагали, что он сохранится на декабрьской отметке в 52 пункта.

Статистика из США также стала приятным сюрпризом для участников торгов. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 января, сократилось на 5 тысяч - до минимального с января 2008 года уровня в 330 тысяч. Аналитики при этом ожидали, наоборот, рост показателя на 20 тысяч.

Золото, как правило, рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний. Цены на этот драгметалл растут уже 12 лет подряд. Вместе с тем в 2012 году рост оказался минимальным за последние четыре года - 7%. За декабрь золото подешевело на 2,1%.