Судя по статданным из ЕС, евро в ближайшее время будет пользоваться спросом - эксперт

Периферийные экономики дают неплохие сигналы, позволяя предположить, что EUR будет испытывать спрос в ближайшее время, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Между тем, как отмечают аналитики, слабые показатели деловой активности во Франции свидетельствуют о том, что политика Олланда не оправдывает себя, а лишь ухудшает деловой климат, что может вылиться в снижение темпов роста ВВП.

В пятницу, 25 января, дополнительным стимулом роста могут стать данные исследования IFO Германии, которые демонстрируют устойчивое повышение с октября прошлого года. Если прогнозируемый показатель 103,1 будет превышен, первичное сопротивление может быть пройдено.

В отношении EUR/GBP сегодня ориентиром станут данные по ВВП Великобритании за 4 квартал. Уже вчера «британец» начал падение в ожидание слабых показателей. После прорыва сопротивления, отмеченного в декабре 2011 года в области 0,85, целью может стать отметка 0,8560.