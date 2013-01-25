Совет Нацбанка согласовал назначение новых заместителей главы НБУ

Совет Национального банка Украины согласовал назначение Алексея Ткаченко и Николая Удовиченко заместителями главы НБУ Игоря Соркина, сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ.

Согласно сообщению, совет Нацбанка 24 января в рабочем порядке принял решение согласовать назначение А.Ткаченко и Н. Удовиченко заместителями главы НБУ с введением их в действующий состав правления. Таким образом, после кадровых решений у главы Нацбанка имеется один первый заместитель и четыре заместителя.

В соответствии с законом о Национальном банке Украины, назначение заместителей главы НБУ и их количественный состав утверждается главой Нацбанка по согласованию с Советом НБУ.

Как сообщал УНИАН, Совет Национального банка Украины планировал на внеочередном заседании 24 января назначить двух новых заместителей главы НБУ - Алексея Ткаченко и Николая Удовиченко. До момента назначения А.Ткаченко занимал пост директора Генерального департамента банковского надзора НБУ, Н.Удовиченко возглавлял государственный «Укрэксимбанк».

Напомним, 11 января Верховная Рада Украины поддержала предложение Президента Виктора Януковича и назначила на должность главы Национального банка Украины Игоря Соркина. Выступая во время представления в Верховной Раде, И.Соркин назвал укрепление гривни основной задачей Нацбанка в 2013 году. Также в числе приоритетных задач НБУ И.Соркин назвал снижение процентных ставок по кредитам, увеличение рефинансирования банков и приведение банковского контроля в соответствие с требованиями Евросоюза.