Торги на межбанке в пятницу открылись котировками 8,1415/8,1470 грн/долл.
11:27, 25 января 2013Финансы
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В пятницу, 25 января, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1415/8,1470 грн/долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2711/15, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9160/10,9250.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3411/13 (четверг - 1,3297/99).
В четверг Нацбанк на рынок не выходил.
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