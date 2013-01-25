Финансовым директором Group DF назначена экс-менеджер HSBC

Финансовым директором Group DF назначена Анна Овдиенко, которая до этого возглавляла подразделение по трансформации финансовой функции в глобальном страховом бизнесе группы HSBC (Лондон, Великобритания).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF.

Ранее А.Овдиенко занимала пост директора лондонского и киевского офисов Pricewaterhouse Coopers, была заместителем финансового директора компании IFDK (одной из крупнейших финансовых групп в России).

В пресс-службе напомнили, что 1 сентября 2012 года управляющим директором Group DF был назначен Борис Краснянский. В число задач новой команды входит консолидация и структуризация бизнеса, разработка стратегии развития бизнесов и оперативное управление группой.

Справка УНИАН. Group DF – это частная международная группа компаний, активы которой сосредоточены в энергетике, химической промышленности, энергетической инфраструктуре и недвижимости. Group DF является холдинговой компанией украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Group DF контролирует компании Centragas (акционер банка «Надра»), венгерскую газоторговую компанию и поставщика энергетических услуг EMFESZ, австрийскую компанию Zangas, специализирующуюся на строительстве газовой инфраструктуры, производителя минеральных удобрений, группу OSTCHEM Holding.