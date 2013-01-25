«Имэксбанк» установил дополнительные рабочие дни для выплаты средств вкладчикам банка «Таврика»

АО «Имэксбанк» установила дополнительные рабочие дни для выплаты средств вкладчикам банка «Таврика».

Об этом сообщается на сайте «Имэксбанка».

“Начиная с 25 января 2013 года, офисы АО «Имэксбанк» в городах Киев, Харьков, Севастополь будут осуществлять выплаты средств вкладчикам АО «Банк «Таврика» с понедельника по субботу включительно”, - говорится в сообщении.

Вкладчики банка «Таврика» могут обратиться, кроме рабочих дней, в выходной день – субботу - в отделение №329 в Харькове; отделение №55 в Севастополе; филиал и все отделения, расположенные в г.Киев.

Режим работы в выходной день – субботу: с 10:00 до 16:00 часов, без перерыва.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2012 года исполнительной дирекцией Фонда гарантирования вкладов физических лиц принято решение о введении временной администрации в банке «Таврика». Уполномоченным лицом Фонда назначена Наталья Соловьева, начальник отдела временной администрации и ликвидации неплатежеспособных банков Фонда. Временная администрация введена сроком на 3 месяца с 21 декабря 2012 по 20 марта 2013 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 18 января начал выплаты вкладчикам банка «Таврика» по договорам, срок действия которых закончился по 21 декабря 2012 года включительно, и по договорам банковского счета. О сроках и порядке выплат вкладчикам, срок действия договоров которых заканчивается после 21 декабря 2012 года, будет сообщено дополнительно.

Банк «Таврика» создан в 1991 году. Согласно информации, обнародованной на сайте банка, никто из акционеров не владеет более 10% акций банка.