Минфин выплатил 120,25 млн долл. купонного дохода по ОВГЗ за 2012 год
Министерство финансов Украины выплатило 120,25 млн долл. купонного дохода по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за 2012 год, сообщает министерство на официальном сайте.
Как говорится в сообщении, в 2012 году Украина выпустила ОВГЗ на суму 2,6 млрд долл. США с погашением в 2017 году. Заимствование ресурсов проводилось по ставке 9,25% годовых.
Справка УНИАН. По состоянию на 22 января объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составляет 193,61 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 111,23 млрд грн, в собственности банков - 66,86 млрд грн, нерезидентов - 5,72 млрд грн.
Минфин Украины в 2012 году привлек в государственный бюджет в ходе проведения аукционов по продаже ОВГЗ 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.