Задолженность по зарплате в Украине составила 893,7 млн грн

Объем задолженности по заработной плате в декабре 2012 года сократился на 56,8 млн грн (на 5,9%) и на 1 января 2013 года составил 893,702 млн грн.

Об этом сказано в официальном сообщении Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госстата, доля зарплатного долга экономически активных предприятий, по сравнению с 1 декабря 2012 года, сократилась на 0,5% и составила 50,5%. Доля долга предприятий – банкротов увеличилась на 0,3% и составила 43,8%.

Наибольший объем задолженности по-прежнему зафиксирован в промышленности – 508,2 млн грн. (528 млн грн на 1 декабря 2012 года), наименьший – в сфере культуры и спорта – 1,597 млн грн (2,2 млн грн на 1 декабря 2012 года).

В региональном разрезе наибольший объем задолженности сохраняется в Донецкой области 172,9 млн грн., наименьший – в Черновицкой области – 127 тыс грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность по зарплате в Украине на 1 декабря 2012 года выросла по сравнению с показателем на 1 ноября 2012 года на 5,9% (53,6 млн грн) - до 950,5 млн грн. В региональном разрезе наибольший размер долга зафиксирован в Донецкой области – 158,758 млн грн и Харьковской области – 124,972 млн грн. Наименьший размер долга – в Черновицкой области – 45 тыс. грн и в Ривненской области – 1,580 млн грн.