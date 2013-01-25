Госстат подсчитал, что средняя зарплата увеличилась на 9%

Средняя зарплата штатного работника в Украине в декабре 2012 года увеличилась на 279 грн (9%) и на 1 января 2013 года составила 3 377 грн. Об этом сказано в официальном сообщении Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в региональном разрезе наибольшая зарплата в декабре зафиксирована в Киеве – 5 368 грн., Донецкой области – 3 811 грн, в Севастополе – 3 655 грн, в Киевской области – 3 528 грн, Днепропетровской области – 3 385 грн. Наименьшая зарплата зафиксирована в Тернопольской области – 2 466 грн.

В сообщении также сказано, что средняя зарплата в промышленности в декабре 2012 года составила 3 818 грн, что на 7% больше, чем в ноябре 2012 года.

При этом самые высокие зарплаты в декабре по отраслям народного хозяйства зафиксированы, как и в ноябре, в авиационном транспорте – в среднем 9 864 грн., самая низкая – в рыбном хозяйстве – 1 769 грн.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата штатного работника в Украине в ноябре 2012 года составляла 3 098 грн. При этом задолженность по заработным платам сократилась в декабре на 5,9% и на 1 января составила 893,702 млн грн.

Минимальная заработная плата, установленная на 1 января 2013 года, составляет 1 147 грн.

По данным Госстата, количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2012 г. выросло по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,2% и составило 1,8% к общему количеству работоспособного населения.