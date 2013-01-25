Межбанк пятницы: закрытие торгов - 8,1410/8,1450 грн/долл.

В пятницу, 25 января, на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1415/8,1470, к 12:00 сузился спрэд 8,1435/8,1470. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,1410/8,1450 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2711/0,2715, к 12:00 цены повысились - 0,2714/0,27187. К закрытию цены вернулись к утренним значениям 0,2711/0,2715. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 30,0250 (-0.1030).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3350/1,3460. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,9160/10,9250, к 12:00 цены ушли вверх 10,9390/10,9475. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9510/10,9605.