Сорос назвал Россию страной с разваливающейся экономикой

Инвесторам лучше воздержаться от инвестиций в российскую экономику. Об этом, как сообщает Forbes, заявил миллиардер Джордж Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Это разваливающаяся экономика, которую Путин ведет в ошибочном направлении», - заявил инвестор. Он не указал, почему придерживается такого мнения.

Как отмечает Лента.ру, Дж.Сорос и ранее критиковал российские власти. В частности, в одном из своих последних интервью, которое он дал в конце ноября 2012 года ректору Российской экономической школы Сергею Гуриеву, миллиардер отметил усиление репрессий против гражданского общества в РФ.

Вместе с этим инвестор заявил, что не собирается отказываться от благотворительной деятельности в России. Тогда Дж.Сорос не уточнил планы по инвестированию в РФ. По информации СМИ, связанные с инвестором структуры участвовали в приватизации Сбербанка в конце сентября 2012 года.

В начале 2000-х годов Дж.Сорос критиковал российские власти за арест и тюремное заключение Михаила Ходорковского. В 2005 году инвестор заявил в интервью Die Presse, что Россия должна покинуть «Большую восьмерку» как страна, в которой демократия больше не функционирует.

Ранее воздержаться от инвестиций в РФ советовали также аналитики Goldman Sachs. В начале минувшего декабря банк убрал акции российского фондового рынка из топ-списка GEM (Global Emerging Markets). Главный экономист Goldman Sachs по России и СНГ Клеменс Граф заявил тогда, что финорганизация не может рекомендовать российские акции как привлекательные для инвестиций из-за неопределенности в развитии ряда отраслей.

Отмечается, что развитие российской экономики стало одной из центральных тем форума в Давосе. 25 января эксперты представили три негативных сценария развития РФ, после чего премьер-министр Дмитрий Медведев попытался убедить инвесторов в хороших перспективах экономики России.

*** Дж.Сорос - финансист и филантроп, создатель сети благотворительных организаций «Фонд Сороса». Немалую часть своего состояния, он заработал на падении фунта в ходе «черной среды» - 16 сентября 1992 года, - когда британская экономика за один день потеряла 3,5 миллиарда фунтов из-за падения валюты. Дж.Сорос при этом заработал на спекуляциях 1,1 миллиарда фунтов.