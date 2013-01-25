Госдолг Украины вырос до 64,5 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного долга Украины за декабрь 2012 года выросла на 2,8% - до 64,482 млрд.долларов США. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Министерства финансов.

В гривневом эквиваленте долг увеличился в декабре 2012 года на 14,1 млрд грн – до 515,4 млрд грн.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. государственный внешний долг составил 26,1 млрд долларов, государственный внутренний долг – 23,8 млрд долларов, гарантированный государством долг - 14,5 млрд долларов.

В гривневом эквиваленте государственный внутренний долг составил 190,3 млрд грн, государственный внешний долг – 208,8 млрд грн, гарантированный государством долг – 116,3 млрд грн.

Таким образом, общая сума государственного долга за 2012 год выросла на 8,9%.

Как сообщал ранее УНИАН, в декабре 2011 года общая сумма государственного долга составила 59,2 млрд долларов, в том числе внешний прямой долг составил 24,5 млрд долларов, внутренний прямой долг - 20,2 млрд долларов, гарантийные обязательства – 14,5 млрд долларов.

В декабре 2012 года государственное предприятие «Финансирование инфраструктурных проектов» («Фининпро») завершило размещение пятилетних номинированных в долларах США евробондов на 550 млн долл. Организатором займа выступил банк Morgan Stanley.